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دفاع متهمى تنظيم «أجناد مصر» يطالب برد المحكمة

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دفاع متهمى تنظيم «أجناد مصر» يطالب برد المحكمة دفاع متهمى تنظيم «أجناد مصر» يطالب برد المحكمة

أجناد

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 42 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر».

وفى بداية الجلسة، طالب فيصل السيد الحاضر عن المتهم الأول، بالتمسك بطلبه الذى قدمه الجلسة الماضية والذى طالب فيه برد رئيس المحكمة.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر”، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم “بلال.إ.ص”، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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