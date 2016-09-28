تنفيذ 55 قرار إزالة تعدٍ بحوض «أبو كلام» بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تمكنت من تنفيذ 55 قرار إزالة بمنطقة حوض أبو كلام بمحيط جامعة الأزهر، التابع لقرية منقباد بمركز أسيوط، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد الدسوقي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة المستمرة بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء القرى والمراكز.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ إزالات بشكل فوري، في محاولة البناء وقبل التوسع في التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأمن مصر الغذائي.

وأشار المهندس أيمن محروس، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى أن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض أبو كلام، نجحت فى إزالة التعديات وتنفيذ عدد 55 قرار إزالة تم تحريرها من قبل الإدارة الهندسية بالمركز، مشيراً إلى أن الحملة كانت برئاسته وضمت العميد صلاح مشعال مأمور مركز ومدينة أسيوط ، ومحمد عبد السلام وداليا المختار وهالة محمد عبد اللاه نواب رئيس المركز، وتم الاستعانة بعدد 2 لودر كبير و2 جاكوش و3 قلاب كبير، وذلك تحت تأمين قوات الشرطة.

وأضافت داليا المختار نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسيوط وشرطة المرافق، موضحة أن الحملات مستمرة في تنفيذ القرارات التى تم تحريرها بعد ورود الدراسات الأمنية لها، وذلك للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية من التعدىات والتجريف.