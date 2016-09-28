أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تنفيذ 55 قرار إزالة تعدٍ بحوض «أبو كلام» بأسيوط

Google+ Print
تنفيذ 55 قرار إزالة تعدٍ بحوض «أبو كلام» بأسيوط تنفيذ 55 قرار إزالة تعدٍ بحوض «أبو كلام» بأسيوط

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، – أرشيفية

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تمكنت من تنفيذ 55 قرار إزالة بمنطقة حوض أبو كلام بمحيط جامعة الأزهر، التابع لقرية منقباد بمركز أسيوط، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد الدسوقي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة المستمرة بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء القرى والمراكز.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ إزالات بشكل فوري، في محاولة البناء وقبل التوسع في التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأمن الغذائي.

وأشار المهندس أيمن محروس، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى أن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض أبو كلام، نجحت فى إزالة التعديات وتنفيذ عدد 55 قرار إزالة تم تحريرها من قبل الإدارة الهندسية بالمركز، مشيراً إلى أن الحملة كانت برئاسته وضمت العميد صلاح مشعال مأمور مركز ومدينة أسيوط ، ومحمد عبد السلام وداليا المختار وهالة محمد عبد اللاه نواب رئيس المركز، وتم الاستعانة بعدد 2 لودر كبير و2 جاكوش و3 قلاب كبير، وذلك تحت تأمين قوات الشرطة.

وأضافت داليا المختار نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسيوط وشرطة المرافق، موضحة أن الحملات مستمرة في تنفيذ القرارات التى تم تحريرها بعد ورود الدراسات الأمنية لها، وذلك للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية من التعدىات والتجريف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»