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وزير النقل: التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري غدًا

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وزير النقل: التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري غدًا وزير النقل: التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري غدًا

الدكتور جلال السعيد – وزير النقل

أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والسوداني على التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري غدا الخميس .

وأضاف الوزيرفي تصريح له اليوم الاربعاء أن تشغيل الميناء يأتي في إطار تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والسودانية بصفه خاصة وإيمانا بأهمية تعزيز وتنمية أواصر التعاون المشترك بينها وبين مختلف دول القارة عبر محور القاهرة – كيب تاون ، والذي يربط جنوب القارة بشمالها وذلك عبر ميناء أرقين البري .

وأوضح أن وزارة النقل المصرية قامت بإنشاء الميناء من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والذي يبلغ مساحته الإجمالية 130 ألف متر مربع (مساحة الميناء 100000 م2 بالإضافة إلى منطقة الإعاشة بمساحة 30000 م2) بتكلفة إجمالية 93 مليون جنيه ، مضيفا أنه سيحضر الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسئولين في البلدين الشقيقين.

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