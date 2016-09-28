الجيش العراقي يبدأ عملية لتحرير جزيرة «الدولاب» في الأنبار

شرعت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، فى عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جزيرة “الدولاب” شمال غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكر مصدر عسكري أن القوات اقتحمت منطقة “الدانجية” بعمق كيلومتر واحد، وتمكنت من قتل عدد من الإرهابيين.. مشيرًا إلى أن العملية شاركت بها كتيبة مدفعية وقوات الفرقة السابعة بالجيش وقيادة عمليات الجزيرة.

كما واصلت قوات الفرقة العاشرة بالجيش ومقاتلى العشائر عملية تحرير جزيرة الرمادي شمال مدينة الرمادي من قبضة تنظيم “داعش” وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي إن طيران القوة الجوية العراقية تمكن من تدمير أربعة مقرات لـ”داعش” فى جزيرة الرمادي وقتل عدد من الإرهابيين فيها.

على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان أن القذيفة التى أطلقها عناصر “داعش” على قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل الأسبوع الماضى لم تكن تحتوى على غاز الخردل، وقال دوريان: إنه تم اجراء اختبارات معملية أثبتت عدم وجود أى مواد كيماوية فى قذيفة داعش التى اطلقها على القاعدة.