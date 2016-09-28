الأهلي يوافق مبدئيًا على إنشاء أكاديمية لكرة القدم في نادي الجزيرة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، حيث اتخذ المجلس عدة قرارات هامة تتعلق بإدارات النادي المختلفة.

وقرر النادي الأهلي تفويض المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، لعقد جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإتفاق على بعض البنود الخاصة بعقود أرض الفرع الرابع للنادي والمقرر إقامته في منطقة التجمع الخامس، وإقامة دورة خماسية لأعضاء النادي باسم الكابتن طارق سليم بملاعب النادي بمدينة نصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما قرر تعيين الكابتن سمير عدلي، مديرًا للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعيين وليد مهدي مشرفًا على إدارة المباريات وتنفيذ حقوق رعاية النادي، بالإضافة إلى الإعتذار عن تنظيم بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال، نظرًا لضيق الوقت، كما قرر استضافة نادي الكويت الكويتي للتدريب على ملاعب الأهلي في مدينة نصر في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، والموافقة مبدئيًا على إنشاء أكاديمية لكرة القدم في نادي الجزيرة، إلى جانب دمج المنظومة الإعلامية بالنادي (المركز الإعلامي – إدارة الإعلام الإليكتروني) تحت مسمى قطاع الإعلام، وافتتاح حمام السباحة بفرع النادي بالشيخ زايد عند استكماله وإنتهاء الأعمال به.