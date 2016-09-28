الكشف على 2037 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا

مراسل «ONA»:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، توقيع الكشف الطبي، وعلاج عدد 2037 مواطنًا بقرية شيبة التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والفحوصات المعملية لهم بالمجان، خاصةً في القرى الأكثر احتياجًا، والتي تقع في الظهير الصحراوي.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة كشفت على عدد 294 حالة جراحة، 124 مسالك بولية، 490 أطفال، 194 جلدية، 276 باطنة، 99 نساء، 161 قلب وأوعية دموية، 76 أسنان، 135 أنف وأذن، و188 رمد.

وأشارت رجب، إلى أن القافلة ضمت عدد 10 عيادات متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب معمل تحليل كيميا الدم، الطفيليات، الموجات الصوتية، رسم قلب، وتثقيف صحي، فضلًا عن فحص عشوائىي للضغط والسكر، وتحويل للمستشفى للحالات التي تستدعي حالتها الصحية استكمال علاج أو جراحة أو فحوصات أخرى.