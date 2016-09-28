أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد: طقس الخميس معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31

Google+ Print
الأرصاد: طقس الخميس معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس الخميس معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة و الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد و على سيناء و جنوب الصعيد الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وتبلغ العظمى المتوقعة غدا بالقاهرة31 ، أما فى الاسكندرية 28 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا