الأرصاد: طقس الخميس معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة و الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد و على سيناء و جنوب الصعيد الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وتبلغ العظمى المتوقعة غدا بالقاهرة31 ، أما فى الاسكندرية 28 .