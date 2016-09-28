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مصادر مقربة من المشير حفتر تنفي أنباء طلب سلاح من روسيا

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مصادر مقربة من المشير حفتر تنفي أنباء طلب سلاح من روسيا مصادر مقربة من المشير حفتر تنفي أنباء طلب سلاح من روسيا

خليفة حفتر

نفت مصادر ليبية مقربة من قائد “الجيش الليبي” المشير خليفة حفتر الأنباء التى تم تداولها حول طلب الجيش من روسيا البدء فى توريد أسلحة ومعدات عسكرية.

ذكرت ذلك وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ونقلت عن المصادر (التى لم تسمها) القول إن روسيا بدورها عضو دائم فى مجلس الأمن، ومن المستحيل أن تخترق قوانينه بتوريد أسلحة إلى ليبيا، لافتا إلى أن العلاقات الليبية الروسية قائمة ولا ضير فيها، مثنيا على موقف روسيا الدائم من المطالبة برفع حظر التسليح عن ليبيا.

وكانت صحيفة “زفيستيا” الروسية قد نقلت عما وصفته بـ”دوائر دبلوماسية روسية” قولها إن حفتر طلب من روسيا توريد الأسلحة للقوات الليبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب نقله مبعوث خاص لحفتر إلى ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسى لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية.

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