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الجمعة.. تشييع جنازة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز

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الجمعة.. تشييع جنازة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز الجمعة.. تشييع جنازة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز

شيمون بيريز

صرحت افيتال ليبوفيش، مدير مكتب الجالية اليهودية الامريكية في اسرائيل والمتحدثة السابقة بوزارة الدفاع الاسرائيلية، أن جنازة الرئيس الراحل شيمون بيريز ستقام الجمعة القادمة.

وتابعت ليبوفتش في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء كندا جاستن تردو، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والبابا فرانسيس من المتوقع أن يحضرون مراسم الجنازة.

وكان فد توفى بيريز اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 93 عاما، في تل أبيب، بعدما نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية منذ أسبوعين.

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