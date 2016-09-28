تأجيل «اقتحام وحرق كنيسة بكرداسة» لجلسة 8 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم – مركز كرداسة، لجلسة 8 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعات، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي.

أحالت النيابة العامة – في وقت سابق – 73 متهمًا إخوانيًا إلى الجنايات، لتورطهم في حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 12 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وأصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين، وكان بينهم هاربين، وأعيدت إجراءات محاكمتهم عقب ضبطهم .