أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل «اقتحام وحرق كنيسة بكرداسة» لجلسة 8 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل «اقتحام وحرق كنيسة بكرداسة» لجلسة 8 أكتوبر تأجيل «اقتحام وحرق كنيسة بكرداسة» لجلسة 8 أكتوبر

تعبيرية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم – مركز كرداسة، لجلسة 8 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعات، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي.

أحالت النيابة العامة – في وقت سابق – 73 متهمًا إخوانيًا إلى الجنايات، لتورطهم في حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 12 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وأصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين، وكان بينهم هاربين، وأعيدت إجراءات محاكمتهم عقب ضبطهم .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا