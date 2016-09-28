جهاز شئون البيئة بالمنصورة ينظم حملات توعية للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز

نظم جهاز شئون البيئة فرع المنصورة ندوة بعنوان مكافحة ظاهرة حرق قش الأرز وطرق الاستفادة من قش الأرز، وذلك فى الإدارة الزراعية بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتم خلال الندوة شرح مجهودات جهاز شئون البيئة فى فرع المنصورة فى التصدى لهذه الظاهرة، وأيضا شرح كيفية مساعدة المزارعين فى الاستفادة من قش الأرز عن طريق شرح بروتوكول المعدات وبروتوكول وزارة الزراعة "المزارع الصغير"، كما تم عمل حملة توعية لطلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع شئون البيئة وتنمية المجتمع بجامعة المنصورة ضمن فعاليات المعرض التعريفى لقطاع شئون البيئة لليوم الثانى على التوالى.

وشارك معمل القياسات البيئية وإدارة الإعلام فى نشر الوعى البيئى بين الطلبة بالتعريف بملوثات الهواء وكيفية قياسها واستخدام المعمل المتحرك للرصد البيئى فى رصد هواء محافظة الدقهلية كل 3 شهور، بالإضافة لمحطة الرصد الثابتة والموجودة فوق مبنى محافظة الدقهلية والمتصلة عبر شبكة الإنترنت بالوزارة بالقاهرة والتى تعمل على مدار 24 ساعة وطرق الحد من ملوثات الهواء وخاصة فى فتره حرق قش الأرز.

وجهود وزارة البيئة هذا العام للحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية للقضاء على السحابة السوداء والحفاظ على جودة الهواء وصحة المواطن المصرى.