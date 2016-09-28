أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب دجلة: كل لاعب في الأهلي يساوي فريقا بأكمله لكن السعيد مختلف

Google+ Print
مدرب دجلة: كل لاعب في الأهلي يساوي فريقا بأكمله لكن السعيد مختلف مدرب دجلة: كل لاعب في الأهلي يساوي فريقا بأكمله لكن السعيد مختلف

حدد أحمد حمودة المدرب العام لوادي دجلة ملامح قوة الأهلي قبل لقاء الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال حمودة عبر إذاعة "نغم إف إم": "كل لاعب بالأهلي يساوي فريقا بأكمله، ولكن عبد الله السعيد له وضع خاص، فهو مقلق لأي فريق في ".

وأضاف "الثلث الهجومي للأهلي قوي للغاية، لديه مؤمن زكريا ووليد سليمان، كما أن الظهيرين أحمد فتحي وعلي معلول مفتاحان مهمان".

وأشار مدرب وادي دجلة إلى أن فريقه سيلعب بحذر شديد، مضيفا "بالطبع، نطمع في الحصول على ثلاث نقاط، لأننا نحتاجها".

وأوضح أن فريقه سيخوض لقاء الأهلي بدون يوسف أوباما بسبب تجدد إصابته خلال لقاء ودي أمام الزمالك قبل بداية الموسم.

يذكر أن وادي دجلة تفوق على الأهلي في مباراتي الموسم الماضي، حيث تعادلا ذهابا بدون أهداف، وفاز دجلة بهدف في لقاء الدور الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»