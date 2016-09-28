مدرب دجلة: كل لاعب في الأهلي يساوي فريقا بأكمله لكن السعيد مختلف

حدد أحمد حمودة المدرب العام لوادي دجلة ملامح قوة الأهلي قبل لقاء الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال حمودة عبر إذاعة "نغم إف إم": "كل لاعب بالأهلي يساوي فريقا بأكمله، ولكن عبد الله السعيد له وضع خاص، فهو مقلق لأي فريق في مصر".

وأضاف "الثلث الهجومي للأهلي قوي للغاية، لديه مؤمن زكريا ووليد سليمان، كما أن الظهيرين أحمد فتحي وعلي معلول مفتاحان مهمان".

وأشار مدرب وادي دجلة إلى أن فريقه سيلعب بحذر شديد، مضيفا "بالطبع، نطمع في الحصول على ثلاث نقاط، لأننا نحتاجها".

وأوضح أن فريقه سيخوض لقاء الأهلي بدون يوسف أوباما بسبب تجدد إصابته خلال لقاء ودي أمام الزمالك قبل بداية الموسم.

يذكر أن وادي دجلة تفوق على الأهلي في مباراتي الموسم الماضي، حيث تعادلا ذهابا بدون أهداف، وفاز دجلة بهدف في لقاء الدور الثاني.