في مران الأهلي - طريقتان لضرب دفاع دجلة

تنفيذ الكرات الثابتة مع ضرب التكتلات الدفاعية بجمل فنية من لمسة واحدة، هذا ما ركز عليه حسام البدري المدير الفني للأهلي في مرانه الأساسي قبل مواجهة وادي دجلة.

وتابع مراسل FilGoal.com مران الأهلي الأساسي لمواجهة دجلة، وشهد

تركيز البدري على بعض الجوانب الفنية وأبرزها تمرير الكرة من لمسة واحدة وتحمل ضغط الخصم للحفاظ على الكرة.

وخصص البدري للتصويب على المرمى من مسافات بعيدة، وتنفيذ الضربات الثابتة مباشرة أو بعد تمريرها على شكل جمل فنية لاختراق دفاع المنافس ومباغتة حارس المرمى.

كما اهتم البدري بأداء اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة، تلاها فقرة خصصها أنيس العشلالي المعد البدني للفريق لتحمل الاحتكاكات القوية حيث يتشابك لاعبان بالأيدي في محاولة إخضاع والخاسر منهما يتم عقابه بأداء تدريبات ضغط.

وبعد الفقرات البدنية انتقل اللاعبون لتقسيمة كرة حرص خلالها البدري على إخفاء ملامح التشكيل في الشق الهجومي مع ثبات لاعبي خط الدفاع والوسط من الأساسيين في الفريق الأساسي كما شدد على ضرورة تمرير الكرة من لمسة واحدة.