تشكيل الأهلي المتوقع - تغيير هجومي وحيد

لن يجري حسام البدري المدير الفني للأهلي تغييرات كثيرة على تشكيل الفريق الأساسي، في مواجهة وادي دجلة اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز.

وتابع مراسل FilGoal.com مران الأهلي الأساسي قبل مواجهة دجلة، والذي ظهر منه بشكل كبير ملامح التشكيل.

ومن المتوقع، أن يجري البدري تغييرا وحيدا على التشكيل الأساسي للفريق الذي فاز على المقاولون العرب 2-0، وسيكون هجوميا.

حيث قد يشارك جون أنطوي بدلا من عمرو جمال في خط الهجوم.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول - سعد الدين سمير - محمد نجيب - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان

خط الهجوم: جون أنطوي