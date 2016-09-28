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تأجيل مؤتمر إعلان عرض بريزنتيشن لشراء حقوق بث بطولات الكاف

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تأجيل مؤتمر إعلان عرض بريزنتيشن لشراء حقوق بث بطولات الكاف تأجيل مؤتمر إعلان عرض بريزنتيشن لشراء حقوق بث بطولات الكاف

أعلنت شركة "بريزنتيشن سبورت" تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له اليوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل عرضها لشراء حقوق البث الفضائي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق دخول "بريزنتيشن سبورت" الراعي الرسمي للكرة المصرية في سباق لشراء حقوق بث البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ( اقرأ التفاصيل )

ثم أعلنت الشركة إقامة مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل عرضها إلى شركة "Lagardère" التي تمتلك حقوق البث لجميع المسابقات التي ينظمها الكاف.

ولم تعلن الشركة أسباب تأجيل المؤتمر، ولكنها اكتفت بالتأكيد على ورود مستجدات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وتنوي الشركة تحديد موعد لاحق لإقامة المؤتمر سيتم الإعلان عنه.

وتمتلك شركة "Lagardère" حقوق الرعاية والبث التليفزيوني والإعلانات والحقوق الرقمية للبطولات الإفريقية بعقد يمتد حتى 2028.

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