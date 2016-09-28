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عبد الوهاب لـ في الجول: سنوجه سؤالين لعبد الحفيظ والبدري بشأن صالح جمعة

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عبد الوهاب لـ في الجول: سنوجه سؤالين لعبد الحفيظ والبدري بشأن صالح جمعة عبد الوهاب لـ في الجول: سنوجه سؤالين لعبد الحفيظ والبدري بشأن صالح جمعة

حدد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي سؤالين ينتظر الرد عليهما بشأن أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

ووقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة غرامة ضخمة وصلت إلى نصف مليون جنيه بسبب عدم التزام اللاعب خارج الملعب. (التفاصيل)

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "أولا، لم أعرف بأمر العقوبة الكبيرة إلا من وسائل الإعلام".

وأوضح "هذا سببه أن إدارة الأهلي منحت السلطة كاملة لسيد عبد الحفيظ وحسام البدري لإدارة ملف كرة القدم بشكل كامل، ولكن لدينا سؤالان أساسيان الآن".

وأكمل "لو هذه الغرامة ناتجة عن سلوكيات غير لائقة وأزمات لصالح خارج الملعب، لماذا اللاعب مستمر في الأهلي".

وأتبع "السؤال الثاني هو هل صالح في الأساس مفيد فنيا للأهلي".

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي قد كشف لـFilGoal.com أن الإدارة لم تقرر تجميد صالح جمعة، ولذلك قرر ضمه لقائمة مباراة وادي دجلة والمقرر لها يوم الأربعاء. ( اقرأ تصريحاته )

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