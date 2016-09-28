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خبر في الجول - الأهلي يدرس فتح تحقيق بسبب صالح جمعة

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خبر في الجول - الأهلي يدرس فتح تحقيق بسبب صالح جمعة خبر في الجول - الأهلي يدرس فتح تحقيق بسبب صالح جمعة

كشف مصدر مسئول من النادي الأهلي عن أن مجلس الإدارة يدرس فتح تحقيق سري مع إدارة الكرة والجهاز الفني بشأن تفاصيل أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق.

ويأتي رد فعل إدارة الأهلي بعدما وصلت الأزمة إلى التراشق اللفظي الذي وقع بين اللاعب والإعلامي إبراهيم فايق عبر موقع "تويتر".

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي تدرس الاجتماع بحسام البدري المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشتهم في 5 نقاط تخص أزمة صالح.

وتريد إدارة الأهلي أولا الأسباب التي أدت إلى العقوبة الكبيرة على صالح، وبعدها كيف تم تسريب خبر معاقبة اللاعب إلى وسائل الإعلام.

ثالثا، كيف تم السماح لصالح جمعة باستخدام حسابه على "تويتر" داخل معسكر الأهلي وليلة مباراة وادي دجلة في الدوري إلى الحد الذي وصل به للتراشق لفظيا مع إبراهيم فايق.

وكما كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي لـFilGoal.com، سيوجه سؤالين إلى البدري وسيد عبد الحفيظ. ( اقرأ تصريحاته )

وهما لو هذه الغرامة ناتجة عن سلوكيات غير لائقة وأزمات لصالح خارج الملعب، لماذا اللاعب مستمر في الأهلي، وهل صالح في الأساس مفيد فنيا للفريق.

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