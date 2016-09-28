الأهلي يعين سمير عدلي مديرا إداريا للفريق.. وتكريم اسم طارق سليم

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر النادي تعيين سمير عدلي مديرا للجهاز الإداري لفريق الكرة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي طاهر اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، حيث اتخذ المجلس عدة قرارات بإدارات النادي المختلفة، وجاءت كالتالي:

* تعيين الكابتن سمير عدلي، مديرا للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

* تعيين وليد مهدي مشرفا على إدارة المباريات وتنفيذ حقوق رعاية النادي.

* تفويض المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، لعقد جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإتفاق على بعض البنود الخاصة بعقود أرض الفرع الرابع للنادي والمقرر إقامته في منطقة التجمع الخامس.

* إقامة دورة خماسية لأعضاء النادي باسم الكابتن طارق سليم بملاعب النادي بمدينة نصر خلال شهر أكتوبر المقبل.تك

* الاعتذار عن عدم تنظيم بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال، نظرا لضيق الوقت.

* استضافة نادي الكويت الكويتي للتدريب على ملاعب الأهلي في مدينة نصر في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل.

* الموافقة مبدئيا على إنشاء أكاديمية لكرة القدم في نادي الجزيرة.

* دمج المنظومة الإعلامية بالنادي (المركز الإعلامي - إدارة الإعلام الإليكتروني) تحت مسمى قطاع الإعلام.

* افتتاح حمام السباحة بفرع النادي بالشيخ زايد عند استكماله وانتهاء الأعمال به.