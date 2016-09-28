5 طرق صحية تجنبك أضرار استخدام الزيوت والسمن

طوال الوقت تتجه الاتهامات الطبية إلى خطورة استخدام السمن والزيوت فى الأطعمة، فهى لها تأثير سلبى على الصحة كما أنها كفيلة بإصابة الإنسان ببعض الأمراض، وحسب موقع "healthpurify" يمكننا تجنب تلك الأمراض والأضرار باتباع بعض التعليمات الصحية وهى كالتالى:

1- الحرص على تناول السمن الطبيعى غير المخلوط بأنواع مهدرجة لسهولة هضمه، وكذلك سريع التمثيل الغذائى أثناء عملية حرق الدهون

2- تجنب أنوع السمن النباتى رديئة التصنيع فهى مسببة لتكاثر الأمراض السرطانية، وأيضا تؤثر على صحة القلب ولهذا علينا الحد من تناول أنواع البسكويت المختلفة، المخبوزات، الحلوى

3- السمن المخلوط بزيت الذرة يعتبر من الأنواع الصحية والتى يمكن استخدامها فى تحضير الأكل والحلوى، ولكن لا يفضل تخزينه لفترات طويلة

4- ليست كل أنواع الزيوت مضرة ومسببه لأمراض القلب ولكن الحقيقة أن هناك أنواعا داعمة للصحة وتساعد على إكساب الجسم رشاقة مثل "زيت الزيتون، النخيل، جوز الهند"

5- على ربة المنزل تجنب تعريض الزيت للحرارة العالية أكثر من مرتين على الأكثر هذا لزيت عباد الشمس أو الذرة، بينما زيت الزيتون يتعرض للأكسدة عند تعرضه للحرارة، أما زيت النخيل يمكن تعرضه للحرارة أكثر من مرة