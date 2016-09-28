محمد بن راشد يفتتح المقر الجديد لجهاز أمن الدولة بدبي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم المقر الجديد لجهاز أمن الدولة بدبي.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى جهاز أمن الدولة بدبي إيذاناً بافتتاحه في مستهل الزيارة التي رافق سموه خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وكان في استقباله مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي ونائبه وعدد من كبار الضباط.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الجهاز وقياداته ومنتسبوه وما يقدمونه من جهود تسهم في إرساء الأمن والأمان في المجتمع والحفاظ على مكتسباته إذ تمثل البيئة الآمنة أحد المقومات الأساسية في دعم توجهات التنمية.

وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح قدمه مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي عَرَض من خلاله أسلوب سير العمل في الجهاز ومختلف إداراته وما حققه الجهاز من إنجازات إضافة إلى الخطط المستقبلية التي يعمل الجهاز على تنفيذها في إطار خطة دبي 2021 تأكيداً على مكانة دبي المدينة الأكثر أمناً.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشاريع الإنشائية الخاصة بمقر جهاز أمن الدولة بدبي، وتعرّف على المشاريع المستقبلية للجهاز في حين شملت جولة سموه زيارة المعرض التاريخي لجهاز أمن الدولة إضافة إلى معرض الجهات التابعة للجهاز.

وقد شهد سموه عرضاً أمنياً قدمته الفرقة الخاصة أظهر مدى الكفاءة والاستعداد العالي للجهاز وجميع أفراده ..كما اطلع سموه على جانب من المعدات والتقنيات الحديثة التي يستعين بها الجهاز في إنجاز مهامه.