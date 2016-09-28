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إخلاء سبيل طاقم تصوير «العاشرة مساءً»

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إخلاء سبيل طاقم تصوير «العاشرة مساءً» إخلاء سبيل طاقم تصوير «العاشرة مساءً»

وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشرة مساءً – أرشيفية

قررت نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل طاقم تصوير تقارير خارجية تابع لبرنامج “العاشرة مساءً”، كان متهم بالتصوير داخل مدرسة أمين سامي الإعدادية بقرية البرادعة مركز القناطر دون إذنٍ مُسبق من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم والمديرية التعليمية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت إدارة القناطر التعليمية، حررت محضرًا ضد طاقم فريق العمل، وهم:” محمد جمال حمزة، أية الجيار، خالد الحسيني، وأحمد شعلان”، فيما قامت قوة من الشرطة باصطحاب فريق العمل لمركز الشرطة، وتحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وأكد فريق العمل – خلال التحقيق – أنه دخل المدرسة بطريقة شرعية، وأنهم سجلوا أسمائهم في دفتر الزيارات عقب دعوة فريق العمل من بعض الأهالي والمدرسين بالمدرسة، لإعداد تقرير تليفزيوني حول سوء حالة المدرسة، وقيام الغدارة بالتدريس للطلاب بفناء المدرسة لوجود عجز في المقاعد الدراسية.

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