عبد العزيز وحياتو وأبو ريدة يستقبلون رئيس الفيفا بمطار القاهرة

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” بمطار القاهرة الدولي.

وكان فى استقبال رئيس الفيفا كل من عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي كرة القدم “الكاف”، وهانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وتأتى زيارة رئيس الفيفا للقاهرة لحضور الاجتماعات السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى تقديم التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.

ورحب وزير الرياضة بزيارة رئيس الفيفا للقاهرة، متمنيًا له زيارة موفقة تعود بالنفع على كرة القدم الإفريقية والمصرية.