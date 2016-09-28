وزير الدفاع يضع إكليلًا من الزهور على ضريح عبد الناصر

وضع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه في الذكرى 46 على وفاته.

شارك فى المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، طاهر أبو زيد الأمين العام لائتلاف “دعم مصر” .

وكان قد توافد عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى 46 لوفاته، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الزعيم الراحل.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع وزارة الدفاع وبمنطقة كوبرى القبة بمحيط ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالتزامن مع إحياء الذكرى 46 على رحيله، وتمركز عدد من قوات الأمن أمام الباب الرئيسى للضريح لتأمينه.