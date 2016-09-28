الصحة: 180 ألف مصاب جديد بفيروس سي سنويًا

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن مصر بها نحو 180 ألف مصاب جديد سنويا بفيرس سى، وأن الأدوية الجديدة تستطيع القضاء على الفيرس بشكل كامل وبنسب شفاء تصل لـ97%.

وقال “أباظة” خلال فعاليات المؤتمر العلمى الثامن للمعهد القومى للكبد حول أمراض الكبد، إن مصر ستصل إلى معدلات الإصابة العالمية بفيرس سى خلال عامين وسيختفى الفيرس نهائيا خلال 10 سنوات.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى الصيرفى، إن عدد وحدات علاج الفيروسات الكبدية بلغ 50 مركزا حتى الآن، مطالبا بزيادة فروع معهد الكبد بالمحافظات، وتابع الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، أن الخطة القومية لعلاج فيرس سى أثبتت قدرة وإرادة المصريين على التخلص وعلاج الفيرس.

وقال الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الكبد التابع لوزارة الصحة والسكان، إن المعهد يشهد تطورا فى جميع مجالات العمل به والخدمات التى تقدم للمرضى، ويسعى ليستكمل مسيرة العطاء فى رعاية المرضى، ويقدم دعما كاملا للتعليم الطبى المستمر والتنمة المهنية المستدامة.

وأشار الدكتور هانى نصر، أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية، إلى جهود المعهد فى علاج أعداد كبيرة من فيرس سى والأبحاث المتعلقة به فى ظل الاهتمام بتدريب الأطباء والبحث العلمى، لتوفير العلاج للمريض، لافتا أنه سيتم إنشاء صرح طبى كبير لعلاج أمراض الكبد بجوار مستشفى حميات إمبابة خلال عامين، ليصبح أكبر مركز علاجى وتشخيصى وبحثى فى الشرق الأوسط.