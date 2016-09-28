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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 39 فلسطينيا في الضفة الغربية

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 39 فلسطينيا في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 39 فلسطينيا في الضفة الغربية

ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 39 فلسطينيًا من عدة أنحاء وبلدات فى محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى – فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – أن سلطات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من القدس، و7 من الخليل، و5 من محافظة رام الله والبيرة، و3 من طولكرم، و3 من أريحا، واثنين من جنين، إضافة إلى اعتقال آخرين من قلقيلية وبيت لحم.

وعلى صعيد متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من مائة ألف فلسطيني، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى 28 سبتمبر عام 2000.

وأوضحت الهيئة – فى بيان، أصدرته بمناسبة الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الأقصى – أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطينى دون استثناء، من بينهم مرضى وجرحى ومعاقين، مشيرة إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى والإيذاء المعنوى أو المعاملة القاسية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شؤون الأسرى “عبد الناصر فروانة” إن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من 14 ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو 1500 فتاة وامرأة، وما يزيد عن 65 نائبا فى المجلس التشريعى الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين.

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