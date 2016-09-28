أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالوادى الجديد

Google+ Print
تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالوادى الجديد تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالوادى الجديد

ارشيفية ـ محمد العدوى رئيس مركز و مدينة الفرافرة

أعلن محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالمدينة، بتكلفة إجمالية 47 مليون جنية.

وقال، أن المشروع، بدأ تنفيذه 1/1/2015 ، وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي علي مساحة (300) فدان، بتكلفة 47 مليون جنيه، بما فيه الصرف، وبلغت تكلفة الغابة فقط 23 مليون جنية،

وأضاف العدوي،  وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80 %، والأعمال الميكانيكية 40 %، وتم الأنتهاء من تنفيذ الشبكات وسيتم التسليم الابتدائي لمشروع الصرف الصحي المتكامل، والغابة يونيو 2017 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل