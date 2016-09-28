تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالوادى الجديد

أعلن محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ 90 % من مشروع الغابة الشجرية علي مياه الصرف الصحي بالمدينة، بتكلفة إجمالية 47 مليون جنية.

وقال، أن المشروع، بدأ تنفيذه 1/1/2015 ، وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي علي مساحة (300) فدان، بتكلفة 47 مليون جنيه، بما فيه شبكة الصرف، وبلغت تكلفة الغابة فقط 23 مليون جنية،

وأضاف العدوي، وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80 %، والأعمال الميكانيكية 40 %، وتم الأنتهاء من تنفيذ الشبكات وسيتم التسليم الابتدائي لمشروع الصرف الصحي المتكامل، والغابة يونيو 2017 .