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القوات السورية تشتبك مع مقاتلي المعارضة على عدة جبهات في حلب

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القوات السورية تشتبك مع مقاتلي المعارضة على عدة جبهات في حلب القوات السورية تشتبك مع مقاتلي المعارضة على عدة جبهات في حلب

ارشيفية

قال مسؤولون من المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، إن القوات الحكومية خاضت معارك مع مقاتلي المعارضة على عدة جبهات في هجمات برية بحلب، فيما واصل الجيش وحلفاؤه هجوما تدعمه روسيا لاستعادة السيطرة على المدينة.

وذكر مسؤول كبير بالمعارضة أن القوات الموالية للحكومة، تحتشد أيضًا استعدادًا فيما يبدو للمزيد من الهجمات البرية على مناطق بوسط حلب المقسمة إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وأخرى تحت سيطرة .

وقال مقاتل من جماعة الجبهة الشامية في تسجيل صوتي أرسل إلى رويترز “بالسويقة صار له من الساعة 5 في اشتباكات والجيش متقدم شوية صغيرة والشباب هلأ يردوه بإذن الله” في إشارة إلى منطقة شهدت قتالا.

وقال مسؤول آخر بالمعارضة إن القوات الحكومية تهاجم أيضا منطقة مخيم حندرات الواقعة على بعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من حلب.

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