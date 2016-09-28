تأجيل محاكمة «خلية الوراق» لجلسة ٢٢ أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعان، جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسُست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة حرق مبني حي الوراق، وذلك لجلسة 22 أكتوبر لعدم ضم دفاتر الاحوال الاشارات، وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية امن الجيزة ادارة شؤن الضباط.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، وبأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن و طلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف و هي ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى .