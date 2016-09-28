الاستعانة بالقوات البحرية لإطفاء حريق كافتيريا عروس البحر بسفاجا‎

تمكنت قوات وسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية، بقاعدة سفاجا، اليوم الأربعاء، بالأشتراك مع سيارات الحماية المدنية، من أطفاء حريق ضخم اندلع بكافتيريا عروس البحر داخل مدينة سفاجا، بعد ان أندلعت النيران بالكافتيريا حيث تم أخلاءها من العاملين ولم تحدث أي خسائر بشرية.

وانتقل اللواء هشام أمنه، رئيس المدينة وقيادات القاعدة البحرية، للأشراف علي الحريق وعدم امتداده للمنطقة المجاورة، واستراحة رئيس المدينة، وتبين أن الكافتيريا تابعة للوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومؤجرة لأحد المشغلين.

وفور تلقي أخطار بنسوب حريق بالكافيتريا، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وقوات الإطفاء التابعة للقاعدة البحرية، وتمت السيطرة علي الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة للأستكمال التحقيقات.