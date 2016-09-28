تشكيل مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة بعضوية كل من: جمال خلفان بن حويرب، نائباً للرئيس، وممثل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة، وممثل عن جامعة القاهرة، وممثل عن جامعة نانيانغ التكنولوجية، وممثل عن جامعة أكسفورد، وممثل عن "ناشيونال جيوغرافيك"، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، هي جائزة سنوية تهدف وفق مرسوم تأسيسها إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة. كما تهدف الجائزة إلى المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعميق الثقافة المعرفية والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.

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