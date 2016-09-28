وفاة موظف بالأسواق الحرة بمطار القاهرة أثناء عمله

توفى موظف بالأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أثناء أدائه عمله عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس تمهيدًا لدفنه ، وابلاغ أسرته .

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء قيام “محمود .ا.ع”، موظف أسواق حرة بمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة، بمهام وظيفته شعر بآلام شديدة فى الصدر ثم أصيب بحالة إغماء ، وتم استدعاء طبيب الحجر الصحى للكشف عليه، وتبين وفاة عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب.

وأمر مدير الحجر الصحي بنقل الجثمان إلي مستشفي هليوبوليس وابلاغ سلطات الأمن بالمطار.