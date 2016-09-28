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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يصل القاهرة ووزير الرياضة يستقبله

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، حياتي اتفنتينو رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسئولين، علي هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان في استقباله بالمطار، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعيشي حياتو رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني آبو ريده، رئيس الأتحاد المصري لكرة القدم.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، وصل اتفنتينو علي الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، وقام فريق من العلاقات العامة برئاسة حمدي عبد العزيزالشيخ، مدير العلاقات العامة، بإنهاء أجراءات وصوله من الأستراحة الحكومية بالمطار.

اجرى جلسة مباحثات مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب وعيشي حياتو وهاني أبو ريده، تناولت العديد من الموضوعات الخاصة بكرة القدم، وبعد ذلك انصرف اتفنتينو من المطار، للقاء عدد من الشخصيات الهامة.

وتعد تلك المرة الأولي التي يقوم رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بزيارة القاهرة .

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