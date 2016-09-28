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بالصور.. رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يحضر طابور الصباح بمدرسة ثانوية‎

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unnamed (42)حضر المهندس عبد الحكيم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، طابور الصباح بمدرسة بلاط الثانوية، صرح بذلك محمد أحمد سليمان، مدير عام الأدارة التعليمية ببلاط.

وقال أن رئيس مركز بلاط، هنأ الطلاب والسادة العاملين بقطاع بلاط التعليمي، بالمناسبات العديدة منها مناسبة الأحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذى يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، والذى يواكب وصول أول قوافل التعمير بالوادي الجديد 1959 م، وكرم الفائزين فى مسابقة السياحة بالأحتفال بيوم السياحة العالمي.

 

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