المرصد السوري: طائرات حربية تقصف أحياء في مدينة حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا اليوم الأربعاء أن طائرات حربية قصفت أحياء في مدينة حلب, بينما دمرت طائرات أخرى, يعتقد أنها طائرات التحالف, آخر جسر في دير الزور يربط بين ضفتي نهر الفرات.

وأوضح المرصد أن طائرات حربية قصفت صباح اليوم مناطق في احياء الصالحين والفردوس والهلك وعين التل وبستان الباشا بمدينة حلب, دون أنباء عن إصابات.

وأشار إلى سقوط عدد من الجرحى وأن هناك معلومات عن مقتل مواطنين اثنين, جراء قصف قوات النظام صباح اليوم لمناطق في حي المعادي بمدينة حلب.

واستهدفت طائرات حربية بعدة ضربات جوية فجر اليوم, جسر العشارة الواقع على نهر الفرات, والذي يصل بين ضفتي النهر بريف دير الزور الشرقي, مما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة, حيث يعد هذا آخر جسر يربط ضفتي النهر ببعضهما.

كانت الطائرات ذاتها استهدفت أمس جسر الميادين بالرشاشات الثقيلة وثلاثة صواريخ, أسفرت عن تدميره.

أ ش أ