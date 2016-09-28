وزير العدل التركي: أمريكا سترد قريبًا على طلب أنقرة بالقبض على «جولن»

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك إنهم سيردون خلال يومين، على طلب تركيا القبض على فتح الله جولن الذى تلقى تركيا باللوم عليه فى محاولة الانقلاب الفاشل.

وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم جولن المقيم فى بنسلفانيا ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة فى 15 يوليو فى تهمة ينفيها كولن البالغ من العمر 75 عاما.

وكانت واشنطن قالت إنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بهذا الأمر وطلبت من حليفتها فى حلف شمال الأطلسى الصبر فى الوقت الذى تبحث فيه طلب تسليم كولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأمريكية.