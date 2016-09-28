بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العملية التعليمة بالمدارس

تفقد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية داخل مدرستى الفنون الإعدادية والثانوية بنات للوقوف على حسن سير العمل بها، والتأكد من توافر سبل الراحة للطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، ورافقه خلال الجولة محمد أحمد الجمال مدير إدارة الأقصر التعليمية، ومنال فهمى أحمد مدير مدرسة الثانوية بنات.

والتقى رئيس المدينة بالطلاب فى الفصول، واستمع لبعض المشاكل التى تعوق سير العملية التعليمية والعمل على حلها، كما أبدى تفاؤلا حينما أشرك هؤلاء الطلاب لبحث مقترحات تطوير المنظومة التعليمية وتدوين أفكارهم فى مدونة لعرضها على المحافظ، لإبداء رأيه واتخاذ أنسب وسيلة للتطوير والتصديق عليها.

وطالب العميد أحمد نسيم من جميع الطلاب بالالتزام بالمدرسة وعدم الغياب، والحضور إلى المدرسة بعد الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة ومديرية التربية والتعليم، من أجل توفير أجواء مناسبة تعمل على جذب الطلاب إلى المدرسة.