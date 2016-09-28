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بالصور.. أهالى قرى بنجر السكر يشكون من سوء حال الطرق

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بالصور.. أهالى قرى بنجر السكر يشكون من سوء حال الطرق بالصور.. أهالى قرى بنجر السكر يشكون من سوء حال الطرق

>الإسكندرية - جاكلين منير

معاناة يومية يعيشها أهالى قرى بنجر السكر التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، فى كل من تضطره ظروف العمل اليومية للمرور على الطرق المؤدية إلى القرى، بالقرب من المستشفى المركزية، حيث تتسبب تلك الطرق غير الممهدة والتى تملأها الحفر والمطبات فى كارثية تودى بحياة أهالى القرى، دون استجابة من المسئولين.

 

يقول أهالى قرية 19 ببنجر السكر، إن الطريق بوضعها الحالى تتسبب فى حوادث كارثية، نظرا لأنها غير ممهدة، وقد تتسبب فى وفاة أكثر من شخص من أهالى القرية، ويزيد الأمر سوءا هو عدم وجود مستشفى قريبة من القرية، لنقل المصاب إليها وسرعة اتخاذ اللازم لإسعافه.

 

وأضافوا لـ"اليوم السابع": الأسبوع الماضى وقعت حادثة وأصيب فيها أحد أهالى القرية واضطررت لنقله فى سيارتى الخاصة إلى مستشفى العامرية العام ولكن نظرا لبعد المسافة لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى "

 

وأوضحوا أن المدينة تعمل حاليا على حصر كافة احتياجات القرى المحرومة من الخدمات وووضع أولويات التنفيذ وسد تلك الاحتياجات.

 

يذكر أن مساحة قرى بنجر السكر تصل إلى أكثر من 40 فدانا وتبعد عن الإسكندرية 80 كيلو متر، ويسكن بها أكثر من 12 ألف أسرة بالإضافة إلى العمالة الموسمية للزراعة والحصاد.

 

 

 

 

 


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