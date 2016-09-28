شيخ الأزهر يلتقي رئيس مجلس حكماء المسلمين

يلتقي فضيلته الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين كما يترأس فضيلته الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين، والذي ينعقد في دورته الحالية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ومن المقرر أن يناقش فضيلة الإمام الأكبر مع العاهل البحريني سبل وآليات نشر ثقافة الوسطية والسلام، وكذلك الجهود التي يقوم بها مجلس حكماء المسلمين من أجل تعزيز ثقافة السلم والتعايش المشترك وقبول الآخر.

ويلقي فضيلة الإمام الأكبر في ختام اللقاء كلمة هامة للتأكيد على ضرورة الوحدة والاصطفاف ونبذ الفرقة والشقاق لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها.

وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة يرافقه وفدًا رسميًا، رفيع المستوى في مستهل جولة خارجية تشمل البحرين وسويسرا.