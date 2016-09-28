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مطار القاهرة يبدأ التشغيل التجريبي لمبني ٢ الجديد

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مطار القاهرة يبدأ التشغيل التجريبي لمبني ٢ الجديد مطار القاهرة يبدأ التشغيل التجريبي لمبني ٢ الجديد

مبنى 2

بدات شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، تشغيل مبني الركاب ٢ الجديد تجريبيا لاستقبال وسفر الرحلات ، وذلك بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات والتي استمرت ٦ سنوات، حيث استقبل المبنى أول رحلتين تابعتين لشركتين الخطوط الكويتية و طيران الجزيرة والقادمتين من الكويت ، كما تم انهاء اجراءات سفر ركاب الرحلتين ، وذلك وسط احتفالية مصغرة نظمتها شركة الميناء لحين الافتتاح الرسمي للمبني من قبل ، وكان المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة الميناء في استقبال وسفر الركاب بالمبني الجديد ، بالاضافة الي القيادات العاملة بالمطار من مختلف الجهات .

وصرح المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة الميناء ان مساحة المبنى الكلية حوالي 231.000 متر مربع ، ويتكون من 14 بوابة سفر ، وعدد 28 وحدة كباري تحميل ، و7 سيور وصول ، و (1) سير للحقائب الكبيرة ، و 40 كاونتر وصول ، و 38 كاونتر سفر ، وقال ان السعة الكلية للمبنى 7.5 ميلون راكب في السنة ، مشيرا الي ان الطاقة الاستيعابية للمطار ستصل الى 30 مليون راكب بعد تشغيل المبنى الجديد .

وقال رئيس شركة الميناء ان المبني الجديد سوف يرتقي بمستوى المطار من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الركاب.

 

 

 

 

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