سفارة جنوب افريقيا تحتفل بالعيد الوطني ويوم القوات المسلحة

قال السفير فوسى مافيمبيلا، سفير جنوب أفريقيا في القاهرة، في كلمته باحتفال سفارة بلاده باليوم الوطني إنه رغم أن العيد الوطني لبلاده في ابريل إلا أن السفارة أقامت الحفل اليوم، لأنه حينما جاء موعد اليوم الوطني كان للتو قد وصل مصر ولم يكن في موقع يسمح بإقامة اليوم الوطني في هذا التوقيت، وكذلك كان هناك اجازات في البلد المضيفة وغيرها مما جعل السفارة تؤجل الاحتفال لهذا اليوم .

وقال السفير: “نحن اليوم لدينا كوكتيل عبارة عن احتفال اليوم الوطني (يوم الحرية) ويوم القوات المسلحة”.

وأقامت سفارة جنوب إفريقيا، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للبلاد “يوم الحرية” وبمناسبة يوم القوات المسلحة، حيث كان في استقبال المهنئين السفير “فوسى مافيمبيلا” سفير جنوب أفريقيا وطاقم السفارة والملحق العسكري، وذلك بدار سكن السفير بالقاهرة الجديدة، وشارك بالحفل السفير محمد ادريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية ووزير التنمية الادارية زكي بدر، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الاسبق للشؤون الافريقية والسفير شريف عيسى سفير مصر الجديد لدى جنوب افريقيا، وعدد كبير من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين العرب والاجانب.