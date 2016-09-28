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إغلاق مزرعة حيوانات نمر العياط ووضعها تحت الحراسة المشددة

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إغلاق مزرعة حيوانات نمر العياط ووضعها تحت الحراسة المشددة إغلاق مزرعة حيوانات نمر العياط ووضعها تحت الحراسة المشددة

>كتب ـــ أحمد الجعفرى

قررت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، إغلاق مزرعة حيوانات العياط، والتى هرب منها أحد النمور، وافترس طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، ووضعها تحت حراسة مشددة لحين الانتهاء من أعمال اللجنة البيطرية المشكلة من وزارة الصحة لفحص الحيوانات وتحديد مدى خطورتها وطبيعة معيشتها فى تلك المصلحة، ومدى صلاحياتها للتواجد فى ذلك المكان.

 

وأضافت مصادر قضائية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تشكيل اللجنة فى غضون أيام قليلة لتباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل، وبناء على التقرير الذى ستقدمه للنيابة، سيصدر قرارات بإغلاق المزرعة بشكل نهائى أو استمرار عملها مع وضع توصيات للقائمين عليها لمنع تجددد مثل تلك الحوادث، وفى حال قررت النيابة إغلاقها، سيتم نقل الحيوانات إلى مكان آخر يحدده الطب البيطرى، قد يكون حديقة الحيوان بالجيزة لحين توفير مكان مناسب لمعيشتها، ولا تمثل فيه خطورة على المواطنين.

 

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى حول وفاة الطفلة أمانى محمد ضحية الأحداث التى توفت نتيجة افتراسها من قبل النمر، فضلاً عن تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وحددت جلسة الغد 29 سبتمبر لنظر أمر تجديد حبس "عمرو.س" صاحب المزرعة.

 

 


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