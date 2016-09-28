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تركيا توقف 32 الف شخص للتحقيق في المحاولة الانقلابية

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تركيا توقف 32 الف شخص للتحقيق في المحاولة الانقلابية تركيا توقف 32 الف شخص للتحقيق في المحاولة الانقلابية

رجب طيب أردوغان _ أرشيفية

أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الأربعاء، أن حوالى 32 الف شخص أوقفوا قيد التحقيق في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو في تركيا ونسبتها أنقرة الى الداعية فتح الله جولن، حسبما أفادت “رويترز”.

وقال بوزداغ لشبكة التلفزيون “ان تي في”، “منذ 15 يوليو فتحت تحقيقات حول نحو سبعين الف شخص تم توقيف 32 الفا منهم”.

وأشار إلى “احتمال القيام بتوقيفات اخرى” وكذلك الى امكانية “الافراج عن بعض الاشخاص الموقوفين مع وضعهم تحت مراقبة القضاء او اطلاق سراح آخرين بالكامل” بدون توجيه اي اتهامات اليهم.

وردًا على سؤال عن محاكمة الموقوفين، قال بوزداغ انه “لا يعرف في الواقع كيف ستنظم هذه المحاكمات”.

وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو وقتل فيه 270 شخصا وجرح آلاف آخرون. وينفي غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة اي تورط له.

وغداة المحاولة الانقلابية شنت السلطات التركية حملة تطهير شملت عددا من اجهزة الدولة بما فيها الجيش وقطاع التعليم والاعلام.

وطالت هذه الحملة للمرة الاولى جهاز الاستخبارات الثلاثاء حيث اقالت السلطات 87 عنصرا من هذا الجهاز للاشتباه بارتباطهم بجمعية فتح الله غولن

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