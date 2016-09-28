ليلة_الأبطال – زيدان: لعبنا مباراة كبيرة وفي النهاية نفس النتيجة.. ثالث تعادل على التوالي

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إحباطه الكبير بعد تعادل فريقه للمباراة الثالثة على التوالي في كل المسابقات مشيرا إلى أن النادي الملكي قدم مباراة كبيرة لكنه استمر بنفس النتيجة.

وكان ريال مدريد قد تعادل في الدوري الإسباني مع فياريال ولاس بالماس، قبل أن يتعادل بنتيجة 2-2 مع مضيفه بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرح زيدان عقب المباراة "شعرت بحسرة، لعبنا مباراة كبيرة وقدمنا مجهودا كبيرا على الصعيد الهجومي والدفاعي، لعبنا مباراة كما كنا نأمل لكن في النهاية ومجددا تعادلنا للمرة الثالثة".

وأضاف "أشعر بالسوء من أجل لاعبي لا نستحق هذا، إنها ليست نتيجة سيئة، لكن أن تكون متفوقا بنتيجة 2-1، ومع تبقي 3 دقائق، فبالتأكيد تشعر بالحسرة".

وتابع "ضد لاس بالماس افتقرنا للتركيز في نهاية المباراة، اليوم لم يحدث هذا من أول دقيقة وحتى النهاية كنا نقوم بعملنا على أكمل وجه".

واستطرد "في الشوط الأول عانينا مع هجمات دورتموند المرتدة، لكن إنه أمر طبيعي هنا في هذا الملعب، ثم تقدمنا بنتيجة 2-1، ومع تبقي 3 دقائق، الوضع كان صعبا، لكننا سنواصل التقدم سوف نغير هذا الوضع".

واسترسل "احتجنا لتسجيل هدفا أخر، مع أفضلية هدف واحد هذا ما يحدث تتعادل، أردنا أن نأتي هنا ونلعب بطريقة جيدة، وفعلنا ذلك، لكن كرة القدم هكذا، 3 تعادلات وفي بعض الأحيان تمر بوقت سيء، أعتقد أن هذا سيتغير قريبا".

وأتم "اللاعبون محترفون للغاية وأذكياء، سوف يحصلون على راحتهم جيدا ويتجهون للمباراة المقبلة لتغيير هذا الوضع".

ويواجه ريال مدريد نظيره إيبار ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم الأحد.