ليلة_الأبطال – مؤتمر أليجري عن التحدي الحقيقي ليوفنتوس.. وهدف ديبالا الأول

حذر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس فريقه من الثقة الزائدة بالنفس ووهم الفوز السهل بالمباريات، كما أبدى سعادته بهدف باولو ديبالا لاعب فريقه الأول هذا الموسم.

وكان يوفنتوس قد تفوق بنتيجة 4-0 على مضيفه دينامو زاغرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرح أليجري عقب المباراة "أكررها التحدي الحقيقي ليوفنتوس حاليا هو تجنب الثقة الزائدة في النفس ووهم الفوز السهل بالمباريات".

وأضاف "سيأتي هذا الشعور مع تطور مستوانا في المباريات، يوفنتوس يجب أن يفوز على ملعبه، وأن نحافظ على ثباتنا في الملعب وألا نخسر أهدافنا الحقيقية".

واستطرد "لا ننسى أبدا أن الأهداف تكون رائعة حينما تتعب لتحقيقها، خاطرنا كثيرا ضد باليرمو يوم السبت وعانينا لكي نحصل على الفوز اليوم".

وتابع "ديبالا سجل هدفه الأول هذا الموسم وأنا سعيد من أجله وللفريق أيضا، لقد كان مهما أن نفوز للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

واسترسل "الفريق اتخذ مسارا صحيحا، وارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني حينما كان بإمكاننا أن نلعب أفضل من ذلك، لا زلنا بحاجة للتطور ونحتاج للعب بطريقة أوضح".

وأردف "نحن نعمل على ذلك، لقد كنا سويا لمدة 40 يوما، وهناك لاعبون وصلوا بعد انتهاء بطولة يورو 2016، يتطلب الأمر وقتا لكي يتأقلم اللاعبون سويا وكانت لدينا بداية جيدة".

وأتم "حينما لعبنا بأربعة مدافعين في الخلف لكي نريح أندريا بارزايالي، لعبنا بجناحين هجوميين إضافيين، كانت تلك تجربة من أجل المستقبل لنرى جدوى عملها".