باولو لـ في الجول: ضمي للمنتخب بهذا الشكل أحزنني.. وما فعلوه معي غير مقبول

يرى حسام باولو هداف سموحة أن ضمه لقائمة منتخب مصر في المعسكر الأخير قبل استبعاده من قائمة مباراة الكونجو، يعني أن استدعائه من قبل لم يكن اقتناعا بإمكاناته.

ولم ينضم هداف الدوري في أخر نسختين إلى قائمة منتخب مصر لمباراة الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في افتتاح مشوار تصفيات مونديال 2018.

وقال باولو لـFilGoal.com: "ضمي للمنتخب في المعسكر الأخير جاء لتكميم الأفواه بعد أن طالب الجميع بضمي".

واستدرك "كنت أتمني أن انضم للمنتخب اقتناعا بإمكاناتي، وبسبب الحاجة لي، وليس كنوع من أنواع التكريم والمجاملة".

صاحب الـ33 سنة أكمل "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لي، وأحزنني دون شك".

وأوضح "انضممت للمنتخب ولم أشارك حتى في المباراتين الوديتين إلا لدقائق معدودة، ثم لم يستدعونني لمباراة الكونجو وهذا يعني أن المنتخب ليس بحاجه لي وضمي كان مجاملة وتكميم أفواه المطالبين بضمي ليس أكثر".

وكان باولو قد انضم لمعسكر منتخب مصر الأخير لأول مرة في مسيرته، وشارك كبديل في التعادل مع غينيا وديا 1-1 ولم يلعب في المباراة الثانية ضد جنوب إفريقيا.

وأشار باولو إلى أنه يضع كل تركيزه حاليا مع سموحة، من أجل إنهاء الدوري هدافا لهذا الموسم أيضا.

باولو قال: "أصب كامل تركيزي مع سموحة، وأسعى لتحقيق لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي".

وأتم "أحرزت هدفين، ولازلنا في البداية وأنوي أن أفعلها وأساعد فريقي لاحتلال أفضل المراكز".