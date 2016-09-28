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«الزراعة»: ضبط 1551 عبوة مبيدات غير مرخصة خلال شهر سبتمبر

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«الزراعة»: ضبط 1551 عبوة مبيدات غير مرخصة خلال شهر سبتمبر «الزراعة»: ضبط 1551 عبوة مبيدات غير مرخصة خلال شهر سبتمبر

عصام-فايد-وزير-الزراعة

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الوزارة مستمرة في حملاتها المشددة للرقابة والتفتيش على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، وذلك لرصد أية مخالفات أو حالات غش قد تضر بالانتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وشدد «فايد» في بيانٍ له، الأربعاء، على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، معتبرًا ذلك الأمر أمناً قومياً لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر، وصحة مواطنيها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان مركزية مشتركة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وأقسام الرقابة على المبيدات بالمحافظات والمعمل المركزى للمبيدات ومباحث وشرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لضبط سوق المبيدات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، ان حملات المتابعة التي تمت خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، في محافظات البحيرة، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والفيوم والنوبارية، تمكنت من ضبط حوالي 1551 عبوة من المبيدات مختلفة السعات والإحجام بمحافظات، غير مسجلة بوزارة الزراعة، وبعضها من الأنواع المحظور تداولها.

وأوضح التقرير انه تم خلال هذه الفترة تحرير 28 محضر، لمبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلاً عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، لعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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