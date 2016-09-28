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بالصور .. أقامة مطبات صناعية وعلامات أرشادية مرورية على جانبي طريق مطار سوهاج

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ارشيفية

ارشيفية

قام العقيد أشرف المرسي، مدير إدارة مرور سوهاج، والمقدم أحمد عبدالله، مدير قسم التخطيط بالأشراف على تركيب العلامات الأرشادية المرورية، وأقامة المطبات الصناعية، بهدف تقليل الحوادث المرورية على طريق المطار.
> وأوضح المرسي، بأنه تم تشغيل أول “جهاز رادارى” يعمل فى الليل لضبط متجاوزى السرعة على الطرقات، بطريق “سوهاج – البحر الأحمر”، ويعد الجهاز هو الأول من نوعه فى محافظات الصعي

 

وأضاف جميع أجهزة الرادار الموجودة، تعمل نهارًا فقط، مؤكدًا أن جهاز الرادار الجديد سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث المرورية على الطرق، وخاصة التي كانت تحدث فى فترات الليل لغياب الرقابة على السرعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    unnamed (38) unnamed (37) unnamed (35)

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