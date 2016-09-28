محافظ بورسعيد يشيد بدور معهد الخدمة الاجتماعية في دعم العملية التعليمية

كتب : جمال نوفل

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور الكبير الذي يقوم به معهد الخدمة الاجتماعية، في دعم العملية التعليمية بالمحافظة، وأكد المحافظ بأنة خلال جولاته الميدانية علي المدارس لليوم الثالث علي التوالي، وجود طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية داخل المدارس للتدريب العملي منذ اليوم الأول، موكدًا علي أهمية دورهم في توعية الطلاب، بأهمية الأنتظام في الحضور إلي المدرسة والتي يكتسب الطالب من خلالها العديد من العادات والسلوكيات الإيجابية .

وأشار المحافظ، بأن العلم هو أساس تقدم الدول، وقد ألتقي غضبان بعدد من طلاب المعهد وأكد لهم بأن عليهم دور كبير وأستغلال المواد العلمية التي يقومون بتدريسها، عن كيفية التعامل مع الطلاب وتوعيتهم وكذلك التنشئة الإجتماعية للطالب من خلال المدرسة .

واثني محافظ بورسعيد علي التعاون الكبير، بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بورسعيد، من أجل الأرتقاء بالمنظومة التعليمية وصقل فكر الطالب، وأضاف بأن هناك ملحمة رائعة من كافة الجهات التنفيذية والأمنية والتعليمية، من أجل نجاح التجربة الرائدة للمحافظة في تعظيم دور المدرسة.