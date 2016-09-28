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ضبط 250 خنجر داخل حاوية و اردة من الصين بجمرك بورسعيد

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ضبط 250 خنجر داخل حاوية و اردة من الصين بجمرك بورسعيد ضبط 250 خنجر داخل حاوية و اردة من الصين بجمرك بورسعيد

كتب : جمال نوفل

ميناء شرق بورسعيد‎ ـ ا رشيفية

أحبطت الأدارة المركزية لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، محاولة تهريب 250 خنجر( سلاح أبيض ) من الغالية الثمن والثمينة، داخل أحد الحاويات القادمة من الصين.

تلقى مجدي إبراهيم، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية للجمارك، عن وجود مخالفات في الحاوية رقم TCLU 6248522 ، ضمن مشمول رسالة مهمات بحرية واردة من ميناء شنغهاي الي ميناء غرب بورسعيد، باسم شركة المجد للأستيراد.

و بإبلاغ محمد أبو زيد، مدير الأدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أمر بتشكيل لجنة من الجمارك و أمن الموانيء و فتح الحاوية.

وعلي الفور قامت اللجنة المشكلة، بفتح الحاوية ووجد بداخلها 250 جنجر من الأنواع البغالية داخل الحاوية و المحظور دخولها البلاد.

وتم التحفظ علي البضاعة و إخطار الشئون القانونية للجمارك، لأتخاذ الأجراءات اللازمة ضد الشركة المستوردة.

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