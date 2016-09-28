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تشييع جثمان أحد ضحايا أبنوب بمركب رشيد بعد العثور عليه بوادي النطرون

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تشييع جثمان أحد ضحايا أبنوب بمركب رشيد بعد العثور عليه بوادي النطرون تشييع جثمان أحد ضحايا أبنوب بمركب رشيد بعد العثور عليه بوادي النطرون

عبدالظاهر أحمد حامد، أحد المفقودين بمركب رشيد الغارق للهجرة غير الشرعية

شيع أهالي مركز أبنوب، صباح اليوم الأربعاء، جثمان عبدالظاهر أحمد حامد – أحد المفقودين بمركب رشيد الغارق للهجرة غير الشرعية – بعد العثور عليه مساء اليوم الثلاثاء بثلاجات مستشفى وادي النطرون، ونقله لدفنه في مسقط رأسه عقب تصريح النيابة وتسليمه لذويه.

وقال أحمد حامد – محامي ووالد الفقيد عبدالظاهر – “إننا انتظرنا منذ يوم الحادث حتى اليوم للعثور على جثمان ابني، فقد كان لدينا أمل في العثور عليه في ثلاجات المركب، ولكننا وجدنا جثمان نجلي بمستشفى وادي النطرون، وصرحت النيابة بتسليمه لنا”.

يُذكر أن جثمان عبد الظاهر، ابن مركز أبنوب هو الجثمان الـ 7 الذي ظهر ضمن أكثر من 15 مفقود من المركز بالهجرة غير الشرعية على مركب رشيد، عقب تشيع جثامين كلًا من: عثمان محمد علي – 18سنة، مايكل جمال داود – 16 سنة، نشآت مرزوق أيوب – 24 سنة، و3 آخرون بمركز الفتح بقرى عرب العوامر، مطير، وبني مر، فيما يزال البحث جاري عن آخرين.

وتتضمن قائمة المفقودين : حسام محمد سلامة، عُمر سيد حامد، عبدالظاهر أحمد حامد، أحمد منصور غيط عبدالحكيم، علاء عبد المنعم قطب يس، ومحمود أبراهيم فاروق، بقرية عرب العوامر، وفقدان عاطف عبدالعظيم حبيب بالمركز، ومصطفي محمد منصور محمود – عائلة الكلابوة، فضلًأ عن أحمد محمد عبده محمد صالح من آل عمار دويدار بالدائرة، ونادر أحمد السيد عليوة وآخرون.

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